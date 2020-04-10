Kocaeli'de dron ile denetimler devam ediyor

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de, koronavirüs önlemleri çerçevesinde denetimler dron ile yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaş grupları, halka açık parklar ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarıyla ilgili şehrin çeşitli yerlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait "dron"larla kontrollere başlandı.

- Kocaeli'nde "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu

Kocaeli'nde koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları ve vatandaşların sosyal izolasyon nedeniyle yaşayabilecekleri kaygı ve stresi azaltmak için "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje Sağlık Bakanlığının talimatlı ve Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirildi.



İzmit Akçakocabey, Gebze Beylikbağı ve Derince Sağlıklı Hayat Merkezleri ile toplam 10 hastanede kurulan psiko sosyal destek merkezini arayan tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlara, psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal çalışmacıların telefonla destek verebileceği birimler oluşturuldu.



Ayrıca, Kovid-19 tanısı alan veya şüpheli olup takip için yatışı verilen hastaların da günde bir kez psikolog ve sosyal çalışmacılarla telefonla görüşmeleri sağlanıyor.

Psikososyal destek ve çalışma hatları hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında aranabiliyor.







