Kocaeli’de Enerji Çalıştayı yapılacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Tüm Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve yönetimine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm ve çok sayıda dernek üyesinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kocaeli’nin sanayi üretimi noktasında Türkiye’nin başkenti olduğu bir kez daha vurgulandı.

“KALKINMA PLANININ EN BÜYÜK PARÇASI İŞ DÜNYASIDIR”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra milli üretimlerin Türkiye açısından geldiği önemin bugün ülkenin ihraç kalemlerinde ve milli savunmasında görüldüğünü dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tarihiyle, kültürüyle, girişimcileriyle, gençleriyle, kadınlarıyla, velhasıl tüm potansiyeliyle milletimiz ülkemizin kalkınması için el birliğiyle çalışmaktadır. Türkiye’nin ortaya koyduğu Kalkınma Planı vizyonuyla daha güçlü bir millet ve devlet için yerelde bizler genelde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin canla başla çalışmaktadır. İşte bu Kalkınma Planının en büyük parçası da siz değerli iş dünyamızın temsilcileridir” dedi.

“YENİLEBİLİR ENERJİNİN ÖNEMİNE HER PLATFORMDA DEĞİNİYORUZ”

Kocaeli Tüm Sanayici İş İnsanları Derneği’nin hayata geçireceği, özellikle Türkiye’nin enerji güvenliği ve yenilebilir enerji kaynakları üzerine yeni yaklaşımların ortaya koyulacağı Enerji Çalıştayı hakkında Karaosmanoğlu’na bilgi veren Dernek Başkanı Dinçoğlu, “Enerji Teknolojilerinde araştırma geliştirmenin önemine çok inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yenilebilir enerjinin önemine her platformda değiniyoruz. Bu konuda üzerimize aldığımız bu sorumlulukla, Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizin diğer kurumları ile OSB’lerimizin ortak çalışmasıyla Kocaeli’de çok önemli bir Enerji Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz. Bu konuda tarih belirlemenin yanı sıra konuklarımızın ve ele alınacak konuları da önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

KENTİMİZ VE ÜLKEMİZ AÇISINDAN SON DERECE FAYDALI OLACAKTIR

Dünyanın küreselleşen bir sürecin içerisinde olduğunun da ifade edildiği birliktelikte bu konu hakkında düşüncelerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kalkınmayı yalnızca ekonomik bir yapıyla değerlendirmemiz yanlış olacaktır. Bu bir bakıma insan odaklı ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yapıyla oluşmasının nedenli önemli olduğunu belirtmek isterim. Bakınız Kocaeli’de ulaşım, enerji ve tarıma yönelik altyapı yatırımlarımıza çok önemli paylar ayırıyoruz. Eğitim ve sağlık yatırımlarına olan katkımızda bizlerin çok önemli başlıklar olarak gördüğümüz unsurlardır. Enerji başlığı altında düzenleyeceğiniz Çalıştay için de sizlere tebrik ediyorum. İnşallah kentimiz ve ülkemiz açısından son derece faydalı olacaktır” diye konuştu.

“HEPİMİZİN BU AZİZ TOPRAKLAR ÜZERİNDE SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Afrin Harekatı konusunda değerlendirmelerini de ziyarette bir kez daha ifade eden Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması için Silahlı Kuvvetlerimiz yoğun ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştiriyor. Bugün milletimiz kendisini esir etmeye ve çevrelemeye kalkışanlara da gereken cevabı beraberlik içerisinde olmasıyla vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti her bir vatandaşıyla kardeşlik içerisinde inşallah dünyaya huzurda getirecektir. Hedefimiz tün insanlığın huzurudur. Bu nedenle devletimiz ülkemize karşı düşmanca tavırlara gereken cevabı verirken, bizler ve iş dünyamızda daha fazla üreterek, aynı zamanda dünyaya açılarak ticarette söz sahibi olmak için gayret etmeliyiz. Hepimizin bu aziz topraklar üzerinde sorumluluğumuz var” diyerek sözlerini tamamladı.

ÇALIŞMALARIMIZA MORAL VE GÜÇ VEREN BİR ZİYARET

Ziyaret sonun da Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Tüm Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve yönetimini, Pazar günü yapılacak AK Parti Kocaeli İl Kongresine davet ederek zeytin fidanı şeklinde olan davetiyeyi de kendilerine teslim etti. Davetten dolayı duydukları memnuniyeti belirten Dinçoğlu, Kongrenin kentimize hayırlı uğurlu olmasını ifade etti. Dinçoğlu ayrıca, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bugün bizleri nazik ziyareti son derece mutlu etmiştir. Çalışmalarımıza moral ve güç veren bu buluşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerel Yönetimler ve iş dünyasının ülkemiz için birlikte hareket etmesi milletimizin daha güzel ve güçlü yarınlara ulaşması için büyük bir enerji oluşturacaktır” sözlerini sarf etti. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.