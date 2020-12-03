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Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde "ulaşım asistanı" refakat edecek

Kocaeli'de hayata geçirilen "Engelsiz Ulaşım Asistanı" projesiyle engelli bireylerin toplu ulaşım imkanlarından daha rahat faydalanması amaçlanıyor.

Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde

03 Aralık 2020 Perşembe 13:43

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların fırsat eşitliğinden yararlanması ve toplu ulaşımdan faydalanması için "Ulaşımda Engel Yok" sloganıyla "Engelsiz Ulaşım Asistanı" projesi hayata geçirildi.

Cep telefonlarına indirilecek uygulama, engelli bireylerin toplu ulaşımdan daha kolay faydalanmasını ve kolay erişilebilirlik imkanı sağlıyor.

Proje ilk etapta engelli vatandaşların toplu taşımayı kullanma oranları da göz önünde bulundurularak, UlaşımPark'ın 5 otobüs hattında (200, 250, 750, 800 ve 70/85) ve 48 otobüsünde uygulanmaya başlandı.

"Engelsiz Ulaşım Asistanı" uygulamasını telefonlarına indiren engelli vatandaşlar, otobüse binecekleri durağı ve inecekleri durağı uygulama üzerinden işaretliyor.

Görme engelli vatandaşlar ise binecekleri durağı ve inecekleri durağı sesli komutla bildiriyor.

Engelli vatandaşların uygulama üzerinden açtığı bildirim güzergahtaki en yakın otobüs şoförüne, KocaeliKart sistemi üzerinden iletiliyor.

- Otobüs şoförü refakatinde engelli vatandaş otobüsten indiriliyor

KocaeliKart sistemi üzerinden mesajı alan şoför, durağa geldiğinde engelli vatandaşı refakat ederek otobüse alıyor.

Yolculuk başladığında "Engelsiz Ulaşım Asistanı" güzergah boyunca engelli vatandaşı bilgilendiriyor.

Durağa gelindiğinde otobüs şoförü refakatinde engelli vatandaş otobüsten indiriliyor.

 "Engelsiz Ulaşım Asistanı" uygulamasını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli ulaşım kartı veya refakatçi ulaşım kartı olan yolcular kullanabilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada "En iyi Proje Fikri" ödülü alarak 500 bin liralık hibe alan uygulama kurum kaynakları kullanılmadan hibe ödenekle hayata geçirildi.

"Engelsiz Ulaşım Asistanı" uygulaması, UlaşımPark tarafından işletilen tüm otobüslerde yaygınlaştırılacak.



AA
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