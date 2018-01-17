Kocaeli'de fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasının filtreler kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir döküm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasının filtreler kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.