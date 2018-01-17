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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir döküm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'de fabrika yangını

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:05

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasının filtreler kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu. 

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