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Kocaeli'de FETÖ'ye ilişkin ilk iddianame kabul edildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi.

Kocaeli'de FETÖ'ye ilişkin ilk iddianame kabul edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba 14:29

 


 - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi. 

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan avukat S.Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame üzerindeki işlemlerini tamamladı. 

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, davanın görülmesine 13 Ocak Cuma günü başlanmasına hükmetti. 

İddianamede, tutuklu sanık S.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun "silahlı örgüte üye olmak" suçunu düzenleyen ilgili maddesi uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

KOCAELİ (AA)
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