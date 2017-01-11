Kocaeli'de FETÖ'ye ilişkin ilk iddianame kabul edildi

- Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan avukat S.Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame üzerindeki işlemlerini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, davanın görülmesine 13 Ocak Cuma günü başlanmasına hükmetti.