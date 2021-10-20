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Kocaeli’de Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması Başlıyor

Büyükşehir’in Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması Projesinde doğru uygulama teknikleriyle Kocaeli’de fındık üretiminde yüksek kalite ve verimlilikte artış hedefleniyor

Kocaeli'de Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması Başlıyor

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:57

Büyükşehir’den tarımda örnek olacak bir proje daha;


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla başlattığı, “Kocaeli Özelinde Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması” projesi kapsamında, yapılacak uygulamalar sayesinde, üreticilerin daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Kocaeli Özelinde Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması” projesinin tanıtım töreni, 21 Ekim Perşembe günü (yarın), pilot bölge seçilen Kandıra’nın Erikli Mahallesi’ndeki fındık bahçesinde saat 14.00’te yapılacak.

 

TARIMSAL ALANLARIN %9’U FINDIK

Kocaeli’de yaklaşık 86 bin dekar alanda 5500 aile fındık üretiminden geçimini sağlıyor. Tarımsal alanların yüzde 9’unu fındık bahçeleri oluşturuyor.  En fazla fındık tarımı ise Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yapılıyor. Proje kapsamında, Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ilk etapta belirlenen 100 fındık üreticisine uygulamalı eğitim verilecek. Uzman personel gözetiminde budama, bakım, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi teknik uygulamalar, çiftçilerin arazilerinde yerinde tatbik edilerek örnek bahçeler oluşturulacak. Amacına uygun tarım alet ve makinaları ile modernizasyona geçiş sağlanacak. Türkiye’nin fındık üretimindeki lider ülke konumunun devamlılığı sağlanarak, ülke ekonomisinin daha fazla güçlenmesi amaçlanan proje çerçevesinde, doğru uygulamalarla fındık üretiminde birim alandaki verim ve kalite artışına ulaşılacak. Proje sonunda, kalite ve verimin artışı, fındık üretiminin sürekliliği hedefleniyor.






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