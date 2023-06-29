Kocaeli’de geleneksel kent bayramlaşmasında geçmişten bugüne yapılan bayramlaşmaların fotoğrafları sergilendi

Kocaeli’de geleneksel hale gelen kent bayramlaşması yoğun katılımla 37. kez düzenlendi. Geçmişten bu yana düzenlenen bayramlaşmaların toplu fotoğrafları da alanda sergilendi.