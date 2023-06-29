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Kocaeli’de geleneksel kent bayramlaşmasında geçmişten bugüne yapılan bayramlaşmaların fotoğrafları sergilendi

Kocaeli’de geleneksel hale gelen kent bayramlaşması yoğun katılımla 37. kez düzenlendi. Geçmişten bu yana düzenlenen bayramlaşmaların toplu fotoğrafları da alanda sergilendi.

Kocaeli'de geleneksel kent bayramlaşmasında geçmişten bugüne yapılan bayramlaşmaların fotoğrafları sergilendi

29 Haziran 2023 Perşembe 18:11

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin ortak düzenlediği Kocaeli Kent Bayramlaşması, 37. kez gerçekleşti. Bayramlaşma, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Olumsuz hava şartlarına rağmen ilgi yoğun oldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk’ün yanı sıra programa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılım gösterdi. Bayramın anlam ve önemine dair Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından bayramlaşma faslına geçildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. Öte yandan, 2009’da gerçekleştirilen 10. Geleneksel Kent Bayramlaşması’ndan bu yana tüm bayramlaşmaların toplu fotoğrafları da Kongre Merkezi’nde sergilendi.



İHA
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