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Kocaeli'de "Gezegenevi" Faaliyete Geçti

İzmit Belediyesi tarafından 15 milyon liralık yatırım maliyetiyle hayata geçirilen Sanal Gerçeklik Küresi hizmete açıldı.

Kocaeli'de

30 Mart 2019 Cumartesi 11:38

Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı Sanal Gerçeklik Küresi düzenlenen törenle faaliyete geçti.

Türkiye'nin en kapsamlı planetaryumlarından biri olan İzmit Sanal Gerçeklik Küresi, Cephanelik mevkisindeki 2,5 dönümlük alanda 15 milyon liralık yatırım maliyetiyle inşa edildi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, törende yaptığı konuşmada, 10 yıllık görev süresi içerisinde çok önemli projelere imza attıklarını fakat bugün farklı bir vizyonla hayata geçirilen projenin içerisinde olduklarını söyledi.

Doğan, içerisinde uzay gösterilerinin yapılacağı gezegenevinin önemli bir eğitim merkezi olduğunu vurgulayarak, "Burada bir uzay mekiği mimarisinde, içerisindeki fiziki yapıtlar çağın daha da zorladığı bir ufukta yapılmıştır. Tabii ki büyük bir süreç yaşandı. Burada elektronik kapsam da çok önemliydi ve buranın ülkemizde ve dünyamızdaki en iyisi olmasını planladık ve buraya son teknolojiyi düşünerek yaptık." diye konuştu.

Planetaryum olarak düşündükleri merkezin yatırım maliyetinin 15 milyon lira olduğunu aktaran Doğan, Sanal Gerçeklik Küresi'nin Kocaeli ve bölge halkından yoğun ilgi göreceğine inandığını ifade etti.

Doğan'ın konuşmasının ardından Sanal Gerçeklik Küresinde planetaryum gösterisi yapıldı. 



AA
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