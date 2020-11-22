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Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları bir ay yasaklandı.

Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları bir ay yasaklandı.

22 Kasım 2020 Pazar 14:01

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla bir dizi önlemlerin alındığı kaydedildi. 

Salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının, hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, aksi halde virüs yayılımının hızlanmasıyla oluşacak vaka sayısıyla tedavi gereksiniminin artacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bulaşının yayılmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Kocaeli sınırları içerisinde 22 Kasım saat 24.00'ten 21 Aralık saat 24.00'e kadar 30 gün süreyle 2911 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



AA
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