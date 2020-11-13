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Kocaeli’de güvenli yolculuk demek Akçaray demek

Onlarca vatandaşın kullandığı Akçaray, temizlik ordusu tarafından her gün dezenfekte ediliyor.

Kocaeli'de güvenli yolculuk demek Akçaray demek

13 Kasım 2020 Cuma 11:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, her gün onlarca vatandaşa hizmet verdiği Akçaray’da vatandaşların güvenli yolculuk yapması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her gün periyodik olarak temizlik ordusu tarafından dezenfekte edilen tramvaylar, gün içerisinde ise UV hava filtre sistemi ile virüse geçit vermiyor.

 

HER GÜN DEZENFEKTE

UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü Tramvay Depolama alanına gelen tramvaylar her gece hummalı bir temizlik serüveninden geçiyor. Her gün yıkanan tramvaylar aynı zamanda bir temizlik ordusu tarafından dezenfekte ediliyor. Yolcuların en çok temas ettiği noktalardan tutun, hiç tutulmayan kör noktalara kadar dezenfekte işlemi sağlanıyor. Sağlıklı yolculuk yapılabilmesi adına tramvayların A’dan Z’ye her noktası titizlikle temizleniyor.

 

UV FİLTRE FAKTÖRÜ

Nisan ayından itibaren Tüm tramvaylarda uygulanmaya başlayan UV Filtre sayesinde tramvayların iç hava sirkülasyonu temizleniyor. Coronayı %99 oranında yok eden son teknoloji UV Filtre ile vatandaşlara güvenli yolculuk imkanı sunuluyor. Tramvayların tamamında belirli miktarda bulunan Filtreler ışınları ile birlikte araç içerisindeki hava kalitesini en üst seviyelere yükseltiyor.

 

GÜN İÇERİSİNDE DE TEMİZLENİYOR

UlaşımPark tarafından belirlenen ekipler gün içerisinde durak ve tramvay içi kontrol sağlayarak temizliğin sürekli olarak sağlanmasını sağlıyor. Duraklarda gezen gezici ekip bankları ve yolcu teması sağlanan noktaları temizlerken, bir yandan da araç içerisinde gezen ekip te anlık temizlik kontrolü sağlıyor. Ayrıyeten dezenfektan kontrolleri de bu ekipler tarafından karşılanıyor. İhtiyaç halinde kontrol merkezi tarafından yönlendirilen temizlik ekipleri gündüz temizlik ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor.







 


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