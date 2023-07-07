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Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu olumsuz hava şartları sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı

07 Temmuz 2023 Cuma 16:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Kocaeli'de hafta sonu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kandıra Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 08.07.2023 ve 09.07.2023 tarihleri içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi. Kocaeli Valiliği ise Kandıra Kaymakamlığı'nın bu duyurusunu, "Lütfen dikkatli olalım" notuyla paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen uyarı mesajında da, "Meteorolojiye göre yarın Kocaeli'de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hafta sonu Karadeniz sahillerinde rüzgarlı, dalgalı ve fırtınalı havalarda görülen 'rip akıntısı' yaşanabilir" denildi.

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