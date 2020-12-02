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Kocaeli’de hasarlı yapıların yıkımı başladı

Kocaeli’yi depreme en dayanıklı kent haline getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir, hasarlı olan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Kocaeli'de hasarlı yapıların yıkımı başladı

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen orta ve ağır hasarlı binalardan metruk halde olan binaların yıkımına devam ediyor. Kasım ayı Büyükşehir Meclisi’nde deprem çalışmaları için 50 milyon TL ayrılmasının ardından başlanan yıkım çalışmaları Gölcük’te başladı.  

 

2021 YILI SONU HEDEFLENİYOR

Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmalarına başlanılacak olup 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

 

50 MİLYONLUK BÜTÇE AYRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında olası deprem senaryolarına hazırlandıklarını belirtmişti. Kocaeli’nin depreme en dayanıklı şehir haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, deprem çalışmaları için 50 milyon TL’lik bütçe ayıracaklarını dile getirmişti.

 

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