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Kocaeli'de Hastane Personeli Korona Virüse Yenildi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastanenin doğumhane bölümünde çalışan hastane personeli, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'de Hastane Personeli Korona Virüse Yenildi

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:42


Edinilen bilgiye göre, İzmit’te bulunan özel bir hastanede doğumhane personeli olarak çalışan 45 yaşındaki Aşkın Demirören, korona virüse yakalandı. Tedavi altına alınan Demirören tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demiröen’in cenazesi yapılacak işlemler sonrasında toprağa verilecek.



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