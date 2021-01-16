Kocaeli'de Hastane Personeli Korona Virüse Yenildi KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastanenin doğumhane bölümünde çalışan hastane personeli, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:42