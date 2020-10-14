Kocaeli`de Hava Ve Çevre Kirliliği Öldürüyor

Hava Kirliliği ile ilgili ulusal televizyonlar haber yaparak yetkilileri uyarıyor



Kocaeli , Dilovası ve Gebze bölgesinde Hava Kirliliği sürekli artıyor

Sabahları güneşin doğuşu ve akşamları batışın da hava kirliliği çok daha net görünüyor

Geceleri ve sabah saatlerindeki hava Kirliliği ve ağır metal ve kimya kokusun dan vatandaşlar şikayetçi.

Darıca , Tavşancıl ve Hereke halkı Aslançimento ve Nuh Çimento’nun tozların dan şikayet ediyor

Gebze ve Dilovası bölgesindeki Demir döküm ve kimya fabrikalarının bacasın dan çıkan zehirli gazlar yüzünden akciğer hastalıkların da artış var.

Kocaeli çevre ve şehircilik müdürlüğü çevre ve hava kirliliğine karşı neden önlem almıyor

Hava kirliliği ile ilgili çok önemli bir haber hazırlayıp yayınlayan CNN Türk Tv`ye Kocaeli halkı teşekkür ediyor söz konusu tv haberini sizlerle paylaşıyoruz





https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2755748211330312/?vh=e&extid=0&d=n





TGRT Haber Tv`den önemli bir haber



TGRT ve ihlas haber ajansı bölge ilgili çok önemli haberler yapıyor

https://twitter.com/i/status/1306608856148049922





Çevre Bakanına Tarihi Görev



