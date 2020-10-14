Kocaeli`de Hava Ve Çevre Kirliliği Öldürüyor

Hava Kirliliği ile ilgili ulusal televizyonlar haber yaparak yetkilileri uyarıyor
Kocaeli, Dilovası ve Gebze bölgesinde Hava Kirliliği sürekli artıyor
Sabahları güneşin doğuşu ve akşamları batışın da hava kirliliği çok daha net görünüyor
Geceleri ve sabah saatlerindeki hava Kirliliği ve ağır metal ve kimya kokusun dan vatandaşlar şikayetçi.
Darıca , Tavşancıl ve Hereke halkı Aslançimento ve Nuh Çimento’nun tozların dan şikayet ediyor
Gebze ve Dilovası bölgesindeki Demir döküm ve kimya fabrikalarının bacasın dan çıkan zehirli gazlar yüzünden akciğer hastalıkların da artış var.
Kocaeli çevre ve şehircilik müdürlüğü çevre ve hava kirliliğine karşı neden önlem almıyor
Hava kirliliği ile ilgili çok önemli bir haber hazırlayıp yayınlayan CNN Türk Tv`ye Kocaeli halkı teşekkür ediyor söz konusu tv haberini sizlerle paylaşıyoruz
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2755748211330312/?vh=e&extid=0&d=n
TGRT Haber Tv`den önemli bir haber
TGRT ve ihlas haber ajansı bölge ilgili çok önemli haberler yapıyor
https://twitter.com/i/status/1306608856148049922
Çevre Bakanına Tarihi Görev
Çevre ve Şehircilik bakanı Sayın Murat Kurum Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın`dan çevre ve hava kirliliğine karşı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak acil önlem almalarını ve çevre ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma yapmalarını istiyoruz.