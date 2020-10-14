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Kocaeli`de Hava Ve Çevre Kirliliği Öldürüyor

Acil Önlem Alınması gereken çevre ve hava kirliliği ulusal medya gündeminde

Kocaeli`de Hava Ve Çevre Kirliliği Öldürüyor

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:24

Hava Kirliliği ile ilgili ulusal  televizyonlar haber yaparak yetkilileri uyarıyor 

Kocaeli, Dilovası ve Gebze bölgesinde Hava Kirliliği sürekli artıyor 
Sabahları güneşin doğuşu ve akşamları batışın da hava kirliliği çok daha net görünüyor 
Geceleri ve sabah saatlerindeki hava Kirliliği  ve ağır metal  ve kimya kokusun dan vatandaşlar şikayetçi. 
Darıca , Tavşancıl ve Hereke halkı   Aslançimento ve Nuh Çimento’nun  tozların dan şikayet ediyor
Gebze ve Dilovası bölgesindeki Demir döküm ve kimya fabrikalarının bacasın dan çıkan zehirli gazlar yüzünden akciğer hastalıkların da artış var.
Kocaeli çevre ve şehircilik müdürlüğü çevre ve  hava kirliliğine karşı neden  önlem almıyor 
Hava  kirliliği ile ilgili çok önemli bir haber hazırlayıp  yayınlayan CNN Türk Tv`ye  Kocaeli halkı teşekkür ediyor  söz konusu tv haberini  sizlerle paylaşıyoruz 

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2755748211330312/?vh=e&extid=0&d=n

TGRT Haber Tv`den önemli bir haber 

TGRT ve ihlas haber ajansı bölge ilgili çok önemli haberler yapıyor 
https://twitter.com/i/status/1306608856148049922

Çevre Bakanına Tarihi Görev 

Çevre ve Şehircilik bakanı Sayın Murat Kurum Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın`dan çevre ve hava kirliliğine karşı  Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak acil önlem almalarını  ve çevre ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma  yapmalarını istiyoruz.




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