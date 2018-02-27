Kocaeli'de

Körfez Belediyesince Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaptırılan anıtın açılış töreninde konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, 1992'de Ermenistan tarafından Hocalı kasabasında bir gecede 613 kişinin hunharca katledildiğini ve Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiğini belirtti.

Türk topraklarında ve Hocalı'da şehit düşenlere rahmet dileyen Dündar, anıtı yaptıran Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür etti.

Dündar, Hocalı katliamının unutulur bir acı olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından törene katılan Türk ve Azeri heyet, dua okuyup kurdele keserek anıtın açılışını gerçekleştirdi.