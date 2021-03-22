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Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

22 Mart 2021 Pazartesi 09:33

Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut B. ve Yusuf Ö. darbedildi, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma ile İzmit Seka Devlet hastanelerine kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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