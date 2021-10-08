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Kocaeli'de İnşa Edilen Adalet Camisi İbadete Açıldı

- Cezaevi personeli ve çevrede yaşayanlar için inşa edilen camide, aynı anda bin kişi ibadet edebilecek KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinden esinlenerek inşa edilen Adalet Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Kocaeli'de İnşa Edilen Adalet Camisi İbadete Açıldı

08 Ekim 2021 Cuma 15:43

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yer alan caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, camilerin bu medeniyetin en önemli yerlerinden olduğunu belirterek ibadethanelerin yapılması ve yaşatılmasının önemine değindi.

Camilerin sadece namaz kılınan yerler olmaması gerektiğine işaret eden Yavuz, "Fonksiyonları itibarıyla medeniyetimizin en önemli okulları olmalı aynı zamanda. Çocuklarımızın camiyle buluşmasını, İslam inancıyla erken yaşlarda tanışmasını çok kıymetli ve değerli buluyoruz." diye konuştu.

Yavuz, caminin alt katında bu tür fonksiyonlara yer verilmesinin takdire şayan olduğunu vurgulayarak başta Kocaeli Başsavcısı Habib Korkmaz olmak üzere emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz da 2017'de cezaevi personeli ve çevredeki vatandaşların ihtiyacı için temeli atılan caminin kısa süre önce tamamlandığını belirterek, "Bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bu eserin alt katında 4-6 yaş çocuklar ve kadınlar için Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi, kütüphane ve taziye bölümleri yer alıyor." dedi.

Korkmaz, caminin 3 milyon liraya yakın mali destek ve masrafla inşa edildiğini ve bir kısım işçilik hizmetlerinin Açık Ceza İnfaz Kurumunca yerine getirildiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve Başsavcı Korkmaz, caminin yapımına destek olan hayırseverlere plaket takdim etti. Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, camiyi gezerek cuma namazı kıldı.

Törene İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Müftüsü Sinan Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, caminin yapımına destek veren hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

- Adalet Camisi

Adalet Camisinin 3 milyon lirayı bulan yapım maliyetini Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, İl Müftülüğü, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar karşıladı. Ayrıca genel işçilik gereksinimleri Kandıra Açık Ceza İnfaz Kurumunca giderildi.

İnşasında 15. yüzyıl Osmanlı mimarisi örnek alınan, minare, hat nakışları, ahşap oymaları ve halılarında Osmanlı'dan izler taşıyan camide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek.























AA
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