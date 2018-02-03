Kocaeli'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

DP World Yarımca Terminali'nde yapılan eğitimlerde, konteyner terminallerinde risk teşkil eden durumlar ile hayat kurtaran kuralların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Kocaeli Gümrükçüler Birliği Bölge Müdürü Refik Bora, yaptığı açıklamada, DP World Yarımca Liman İşletmeleri'nin bölgede yeni hizmete başlamasına rağmen, kurumsal yapısına ve hizmet kalitesine verdiği önemi her fırsatta gösterdiğine dikkati çekerek, "Gümrük Müşavirliği firmalarının çalışanlarını hedefleyen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimine ev sahipliği yapması bizlere duyduğu saygının göstergesi olarak yorumluyoruz. Bu sebeple mesleğin bir paydası olarak, buna imkan sağlayan yöneticilere bir kez daha buradan teşekkür etmek isterim" ifadesini kullandı.