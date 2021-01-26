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Kocaeli'de İskambil Oynayan 21 Kişiye Para Cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 21 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de İskambil Oynayan 21 Kişiye Para Cezası

26 Ocak 2021 Salı 10:07

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği ve iskambil oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, içeride bulunan 15 kişiye sokağa çıkma yasağı ile maske ve mesafe kuralını ihlal ettikleri için idari para cezası verildi.

Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 5 kişi hakkında tutanak düzenlenirken, 1 kişiye de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

- İzmit'te 6 kişi iskambil oynarken yakalandı

Polis ekipleri, İzmit ilçesinde Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin ihlal edildiği ve iskambil oynandığı belirlenen iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, söz konusu iş yerinde iskambil oynayan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.





AA
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