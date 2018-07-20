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Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu

Tır dorsesine gizlenmiş 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu

20 Temmuz 2018 Cuma 10:45

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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen kişileri fiziki takibe aldı.

Polis, şüphelilerin bulunduğu tırı Anadolu otoyolu Gültepe mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada tırın dorsesinde plastik komidinlerin içerisine gizlenmiş 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan K.K. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler
KocaeliKaçak Sigara
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