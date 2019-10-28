GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de kadın yolculara özel sefer düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ. otobüslerinde, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inmesine imkan sunan uygulama başlatılacak. "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin, "Gençler Ne Düşünüyor" paneline katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (ortada), gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Kocaeli'de kadın yolculara özel sefer düzenlemesi

28 Ekim 2019 Pazartesi 09:54

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ. otobüslerinde, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inmesine imkan sunan uygulama başlatılacak.

"Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin, "Gençler Ne Düşünüyor" paneline katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Panelde bazı öğrenciler, geceleri korkmadan evlerine gitmek için otobüslerde durak dışındaki yerlerde inmek istediklerini aktardı.

Büyükakın da öğrencilerin taleplerini olumlu karşılayarak, "Bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri de güvenliğin sağlanmasıdır. Kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalışıyoruz. Gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat veriyorum." dedi.

Bu doğrultuda Ulaşım Park AŞ'nin, otobüs şoförlerinin, kadın yolcuların yol, yolcu ve çevre güvenliğine yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde istedikleri yerde inmeleri için çalışma başlattığı öğrenildi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun
Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi
Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor! Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!
Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu
Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı dosya Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku