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Kocaeli'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonun 2 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:44

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Alınan bilgiye, Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan Santal Kavşağı'na giden Hakan İltaş idaresindeki eşya yüklü 33 F 5381 plakalı kamyon, yokuş indiği sırada frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, orta refüjde devrildi.

Sürüklenen kamyon, ışıklarda bekleyen Yılmaz Topal yönetimindeki WE TPL 41 plakalı otomobile, daha sonra Eren Sancar'In kullandığı 41 GE 842 plakalı otomobile çarparak, yolun ortasında durdu.


Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Devrilen kamyonun içinde mahsur kalan sürücü ile araçta bulunan Ömer ve Murat İltaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, sedye ve vinç yardımı ile kamyondan indirilerek, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Santral Kavşağı'nda kontrollü olarak sağlanan trafik, devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Eren Sancar, yaptığı açıklamada, devrilen kamyonun üzerine geldiğini fark ettiğini ve  otomobilinden inip kaçmak zorunda kaldığını söyledi.



AA
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