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Kocaeli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

01 Temmuz 2020 Çarşamba 00:01

Alınan bilgiye göre, Orhan Mahallesi Karahasanlar sapağı mevkisinden Ağva istikametine seyreden Erdem E. idaresindeki Kandıra Belediyesi'ne ait 41 KB 484 plakalı kamyonet ile Asım A. yönetimindeki 41 SD 709 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, iki araç sürücüsü ile Ersan E. ve Naide A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




AA
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