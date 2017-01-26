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Kocaeli'de kar tatili ilan edildi

Yoğun kar yağışı sonrası Kocaeli'de 1 günlük tatil kararı alındı

Kocaeli'de kar tatili ilan edildi

26 Ocak 2017 Perşembe 23:23

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter hesabından, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27.01.2017 Cuma günü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil edilmiştir" yazdı.

Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de 27 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.

Vali Güzeloğlu bu haberi de, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27.01.2017 Cuma günü Kocaeli'nde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır" mesajıyla duyurdu.

 

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VALİLİK'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kar yağışının İlimizde etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinin 27.01.2017 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara vermeleri uygun görülmüştür.

Aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacaktır."

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