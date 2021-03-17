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Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü

17 Mart 2021 Çarşamba 10:47

 Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'ndeki arsada yer alan barakadan gelen silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden eden ekipler, Sercan T'nin (31) barakanın yanında boynundan silahla vurulmuş şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Sercan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinde herhangi bir suç aletine rastlamadı.

Sercan T'nin olayın gerçekleştiği arsanın sahibi olduğunu saptayan polis, barakada yaşayan A.M'nin bulunması için çalışma başlattı.




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