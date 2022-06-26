GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Körfez Lojistik Çalıştayı düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'de "Körfez Lojistik Çalıştayı" düzenleneceğini bildirdi.

Kocaeli'de Körfez Lojistik Çalıştayı düzenlenecek

26 Haziran 2022 Pazar 12:28

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çalıştayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 30 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Kocaeli limanlarının deniz taşımacılığında merkez haline geldiği ifade edilen açıklamada, şehrin "sanayinin başkenti" konumunda olduğu vurgulandı.

Kentin demir ve kara yollarının birleştiği bir konumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Kocaeli Körfezi'ne Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşımın hızlı ve kolay olduğu, böylece yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, demir, kara ve deniz yollarının entegrasyonuyla Körfez limanlarının, ihracat artışında da önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

Üretilen katma değerlerin dünyaya ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Kocaeli, imalat sanayisi açısından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. 14 organize sanayi bölgesi bulunan Kocaeli'de, kimya, otomotiv ve demir çelik sektörleri öne çıkıyor. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahası içinde de 35 liman tesisi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

- Geçen ay en fazla yük elleçleme Kocaeli limanlarında gerçekleşti

Dış ticaretteki gelişmeye bağlı olarak Kocaeli hareketliliğin arttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs ayında en fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 382 bin ton yük elleçlemesi yapıldı. Elleçlenen yüklerin, 6 milyon 90 bin tonunu dış ticaret yükleri, 1 milyon 234 bin tonunu kabotaj yükleri ve 57 bin 946 tonunu ise transit yükler oluşturdu. Aynı ayda Kocaeli Liman Başkanlığında 176 bin 155 TEU da konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 35 milyon 221 bin ton yük, yüzde 13,8 artışla 997 bin 697 TEU konteyner elleçlemesi yapıldı."

Çalıştaya, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, alanında uzman isimlerin katılacağı ifade edilen açıklamada, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın da çalıştayda kılavuz olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Körfez Lojistik Çalıştayı'nda lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji, ulaşımdan kaynaklı emisyon salınımının azaltılması, ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modları arasındaki entegrasyon, otonom sistemler, yeni hedef ve politikalar ile yasal düzenlemelerin ele alınmasının planlandığı belirtildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TİSK'ten asgari ücret açıklaması TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Vali Yavuz'dan, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı Vali Yavuz'dan, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş...
Sahillerde 79 kişi boğulmaktan kurtarıldı Sahillerde 79 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kandıra'da sahile 4 büyükbaş ölüsü vurdu Kandıra'da sahile 4 büyükbaş ölüsü vurdu
Motorine dev indirim geliyor! Motorine dev indirim geliyor!
Gebze’de Üst Geçitler Işıldıyor Gebze’de Üst Geçitler Işıldıyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

TİSK'ten asgari ücret açıklaması
TİSK'ten yapılan açıklamada "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız"...

Haberi Oku