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Kocaeli'de koronavirüs denetimleri

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 159 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de koronavirüs denetimleri

17 Nisan 2020 Cuma 18:54

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kovid-19 salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması ile ilgili olarak dün kent genelinde denetimler yaptı.

735 iş yeri ve 5 bin 217 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden 7, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 92, sosyal mesafe ihlali yapan 35, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 16 ve seyahat izin belgesi bulundurmayan 9 kişiye idari para cezası uygulandı. 

Denetimlerde ayrıca 9 kişiye adli işlem yapıldı ve aranan 15 kişide yakalandı.









AA
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