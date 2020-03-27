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Kocaeli'de koronavirüs önlemleri sürüyor

Kocaeli'de belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını ve iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli'de koronavirüs önlemleri sürüyor

27 Mart 2020 Cuma 12:47

Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Anıtpark ve çevresi dezenfekte edildi.

Çalışmalarda cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkandıktan sonra özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Çalışma kapsamında mahallelerdeki çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte eden Gölcük Belediyesi ekipler, cadde ve sokakları da basınçlı suyla yıkadı.

Zabıta ve polis ekipleri de açık olan iş yerlerinde hijyenik ve ruhsat denetimlerini gün boyunca sürdürüyor. 

- Karamürsel

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Evde kalın’ çağrısına destek verdi.

Dernek üyesi engelli vatandaşlar, evde çektikleri videolarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması mesajı verdi.

Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, "Türkiyem, sevgili insanlarımız ne olur bizi dinleyin, 'Evde kalın’. Sizleri önemsiyoruz." dedi.

- Körfez

Körfez Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçedeki 82 camide dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

Camilerin içi, bahçeleri, şadırvan ve tuvaletler sabunlu suyla yıkanarak hijyenik hale getirildi. Ekipler ayrıca camilerdeki halıları da yıkadı.

Ayrıca belediye ekipleri, taksi duraklarına dezenfektan ekipmanları dağıttı.

- İzmit

İzmit Belediyesi, dikimevi ve atölyelerinde ürettiği steril ağız maskelerini kamu ve özel hastenelere teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, koronavirüse karşı tedbirleri almaya devam ettiklerini belirterek, "Sağlık personelimizin her zaman yanıdayız. Önümüzdeki günlerde üretimi tamamlanan bone ve önlükleri de sağlık çalışanlarına teslim etmeye başlayacağız." dedi.

- Kartepe

Kartepe ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmaları sürdürüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, oluşturdukları ekiplerle ilçede 24 saat boyunca cadde ve sokakların yıkandığını, ardından ortak kullanım alanları da dahil olmak üzere dezenfekte yapıldığını söyledi. 



AA
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