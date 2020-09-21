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Kocaeli’de korsan taşımacılığa geçit yok!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 14 araç geçici olarak trafikten men edildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılığa geçit yok!

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:51

  

Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl Trafik Emniyet ekipleri ile de koordineli çalışmaya devam ediyor.

 

220 ARAÇ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim ekipleri ve Emniyet Trafik ekipleriyle birlikte İzmit ve Karamürsel ilçelerinde sabah saatlerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde 220 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

 

14 ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimler kapsamında 14 araç yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edilerek toplamda 34 araca cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla anlık denetimleri devam edecek.

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