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Kocaeli'de koruma altına alınan 97 köpek tedavilerinin ardından sahiplendirilecek

- Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan: - "Tedavileri yapıldıktan sonra salınabilecek durumda olanları doğaya bırakacağız. Sahiplenmek isteyenler olursa da sevimli dostlarımızı ev sahibi yapmış olacağız"

Kocaeli'de koruma altına alınan 97 köpek tedavilerinin ardından sahiplendirilecek

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:44

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağlıksız koşullarda bakıldıklarının tespit edilmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen 97 köpeğin tedavisi devam ediyor.

Merkezi ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, tedavileri devam eden 97 köpeğin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Turan, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine zor şartlar altında tutulduğu tespit edilen 97 köpeği bulundukları yerden aldıklarını hatırlattı.

Köpeklerin tedavilerinin devam ettiğini bildiren Turan, "Tedavileri yapıldıktan sonra salınabilecek durumda olanları doğaya bırakacağız. Sahiplenmek isteyenler olursa da sevimli dostlarımızı ev sahibi yapmış olacağız." dedi.

Turan, Kandıra Belediyesi olarak ilçe sınırlarındaki sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Beslenme alanlarımızla beraber, tedaviye ihtiyaç duyanları alıp iyileştirdikten sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz. Sokakta gezen, beslenmesi yasak olan hayvanları alıyoruz. Bakamayacak duruma geldikten sonra bize teslim etmek isteyen insanlara da destek olmaya çalışıyoruz. Onlar bizim can dostumuz." ifadelerini kullandı.

Yaz sezonunun başlaması ve tatilcilerin gelmesiyle özellikle sahil bölgesindeki sirkülasyonun artacağına dikkati çeken Turan, gerekli hazırlıkları yaptıklarını, sokak hayvanları için beslenme alanlarını artıracaklarını kaydetti.

- "Tedavi ve rehabilitasyonları sürüyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da Türkiye'deki en büyük ve örnek tesislerden biri olan merkezin 1000 hayvana hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi.

Merkeze getirilen 97 köpek hakkında da bilgi veren Aydınlık, "Birçoğu uzun süredir açlık çekiyordu, yaygın uyuz lezyonları, solunum yolu enfeksiyonları vardı. Şu anda bir kısmı tedavi görüyor, bir kısmı rehabilite ediliyor." diye konuştu.

Aydınlık, yakın zamanda bu köpeklerin bakımlarının tamamlanacağına işaret ederek, bakabilecek durumda olan ve sahiplenmek isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi.


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