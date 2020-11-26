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Kocaeli'de Kovid-19 İle Mücadelede İlave Tedbirler Alındı

Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı memur, hizmetli, kadrolu işçi ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan diğer personellerin, gönüllülük esasına göre filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık görevlilerine yardımcı olmasına karar verildi.

Kocaeli'de Kovid-19 İle Mücadelede İlave Tedbirler Alındı

26 Kasım 2020 Perşembe 10:27

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kent genelinde alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Kurul tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli, kadrolu işçi ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan diğer personellerin, gönüllülük esasına göre, ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak, filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık görevlilerine yardımcı olmak üzere kaymakamlıklarca İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilmesi kararlaştırıldı. 

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda, ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılmasına, konuyla ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde zaman, yer ve sayının kaymakamlıklarca belirlenmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Ayrıca, istisna kurumlarda kendi mevzuatları dahilinde olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.




AA
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