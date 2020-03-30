Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırdı.

Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, özel halk otobüsleri için çalışma başlattı.

Toplu taşımada belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüsleri de Büyükşehir Belediyesince dezenfekte ediliyor.

Toplu taşıma sürücüleri ve bu araçları kullanmak zorunda olan vatandaşların el hijyenleri göz önünde bulundurularak, ulaşım kooperatiflerine bağlı toplu taşıma aracı için 2 bin dezenfektan ve maske dağıtıldı.

- Büyükşehir Belediyesi üç boyutlu yazıcılarla maske üretiyor



Büyükşehir Belediyesine bağlı bilgievlerinde üç boyutlu (3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretilmeye başlandı.



Maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.



Bilgievi 3D tasarım eğitmeni Fatih Acar, yaptığı açıklamada, "Koronovirüsle mücadelede Bilgievi olarak neler yapabiliriz noktasında düşündük ve bu şekilde maske üretmeye karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını, özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler." ifadelerini kullandı.

- Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan 7 noktada denetimleri sürdürüyor.

Ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak, vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarını 24 saat boyunca kontrol ediyor.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetliyor