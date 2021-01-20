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Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirleri Sonucu Yoğun Bakımda Doluluk Oranı Azaldı

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranı azaldı - İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: - "Servis doluluk oranımız yüzde 30'lara düştü. Yoğun bakım doluluk oranı azaldı, yüzde 54 seviyelerinde, ventilatör doluluk oranlarımız da yüzde 30'larda" - "Bunlar, tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor. Ama bu bizi yanıltmasın. Önlemler konusunda kesinlikle gevşemememiz lazım."

Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirleri Sonucu Yoğun Bakımda Doluluk Oranı Azaldı

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:11

KOCAELİ (AA) - Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranının azaldığını bildirdi.

Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuç verdiğini söyledi.

Servis doluluk oranının yüzde 30'lara düştüğünü belirten Pehlevan, "Yoğun bakım doluluk oranı azaldı, yüzde 54 seviyelerinde, ventilatör doluluk oranlarımız da yüzde 30'larda. Bunlar, tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor. Ama bu bizi yanıltmasın. Önlemler konusunda kesinlikle gevşemememiz lazım. Aşılama çalışmalarımızla beraber maske, mesafe ve hijyene kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Bu ihmal etmeye gelmez. Son hasta taburcu olana kadar önlemleri asla gevşetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Pehlevan, "Sağlık personelimiz gerçekten çok yoruldu. Ama ortada alınmış bir sonuç var. Bu durum da sağlık personelimizin moralini yükseltti." dedi.






AA
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