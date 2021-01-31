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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası verildi

31 Ocak 2021 Pazar 15:41

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 693 iş yeri ve 14 bin 574 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 18, maske takmayan 61, yasaklanan yerde sigara içen 6 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 192 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 803 araç denetlendi.



AA
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