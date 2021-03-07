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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 495 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 495 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 495 kişiye para cezası

07 Mart 2021 Pazar 12:57

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3413 iş yeri, 15 bin 582 kişi kontrol edildi. 

Denetimlerde, maske takmayan 208, yasaklanan yerlerde sigara içen 63, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 205, karantina ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 6, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişi ile 11 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1489 aracın kontrolü sağlandı.



AA
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