Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası kesildi

Kocaeli'de bir kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişi ile iş yeri sahibi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.