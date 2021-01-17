Kocaeli'de Kurallara Uymayan 200 Şahsa Ceza Uygulandı KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 200 şahsa idari para cezası uygulandı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:21