Kocaeli'de Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

Valilik'den yapılan açıklamada



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Perşembe) sabah

saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve

sağanak, Marmara’nın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer

kuvvetli (5-20 cm) kar yağışının olacağı bildirilmiştir.

Bölgemiz genelinde 11.03.2021 Perşembe günü saat:06:00’da başlayarak akşam

saat:19:00’a kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarına bağlı olarak

meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde

buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.