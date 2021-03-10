Kocaeli'de Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

Valilik'den yapılan açıklamada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Perşembe) sabah
saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve
sağanak, Marmara’nın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer
kuvvetli (5-20 cm) kar yağışının olacağı bildirilmiştir.
Bölgemiz genelinde 11.03.2021 Perşembe günü saat:06:00’da başlayarak akşam
saat:19:00’a kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarına bağlı olarak
meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde
buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ