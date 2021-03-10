banner578
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

Marmara’nın Doğusunda Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

Kocaeli'de Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

10 Mart 2021 Çarşamba 23:13

Valilik'den yapılan açıklamada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Perşembe) sabah
saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve
sağanak, Marmara’nın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer
kuvvetli (5-20 cm) kar yağışının olacağı bildirilmiştir.
Bölgemiz genelinde 11.03.2021 Perşembe günü saat:06:00’da başlayarak akşam
saat:19:00’a kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarına bağlı olarak
meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde
buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
"5’te Devre 10’da Biter" projesi ile çocuklara...
Rusya'dan sürgün edilen Çerkes ve Abhazlar anısına Kocaeli'de 300 zeytin fidanı dikildi Rusya'dan sürgün edilen Çerkes ve Abhazlar anısına...
Kocaeli'de Miraç Kandili idrak edildi Kocaeli'de Miraç Kandili idrak edildi
Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 444 Kişiye Para Cezası Verildi Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 444 Kişiye Para Cezası...
Kocaeli'de Çalınan Lüks Otomobil İstanbul'da Ele Geçirildi Kocaeli'de Çalınan Lüks Otomobil İstanbul'da Ele...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Ocak 2021'den itibaren, Avrupa Birliği...

Haberi Oku