Kocaeli'de midibüsün altında kalarak ölen çocuk toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, dün Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde midibüsün altında kalarak yaşamını yitiren Hüseyin Ada'nın (4) cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak ilçedeki İmam Buhari Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Ada'nın cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan sürücü tutuklandı.
İzmit-Dilovası hattında sefer yapan Y.N'nin kullandığı 41 J 7169 plakalı midibüs, dün Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde rampa aşağı indiği sırada, yol kenarında oynayan Hüseyin Ada (4) aracın arka tekerinin altına girmişti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Sürücü Y.T. ise gözaltına alınmıştı.
AA