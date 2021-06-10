Kocaeli'de müsilaj temizliği seferberliğine dalış sporcuları da katıldı

Gölcük Kaymakamlığınca Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda yürütülen deniz temizliği seferberlik programına AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra izciler ve bazı sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler de destek veriyor.

Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) eğitmenleri Sait Gürer, Alper Yalçın, Bahadır Algan, İzmit Sualtı Sporları Kulübü antrenörü Ali Tomak ile bir grup dalış sporcusu, Marmara Depremi'nde binaların su altında kaldığı bölgeye dalış gerçekleştirdi.

AA ekibinin de katıldığı dalışta sporcular, zeminde biriken deniz salyaları ve atıkları çuvallara doldurarak karaya çıkardı.

DESSAT eğitmeni Sait Gürer, dalış sonrası Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'a dip yapısı hakkında bilgi verdi.

Bugün 10 metre derinliğe dalış yaptıklarını anlatan Gürer, zeminin müsilajla kaplı olduğunu, suda da örümcek ağlarını andıran askıda müsilaj yapılarının bulunduğunu, önceki dalışlara göre canlılığın daha da azaldığını tespit ettiklerini söyledi.



