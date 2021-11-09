Kocaeli'de Öğrenci Servisi Dere Yatağına Devrildi, 2 Kişi Öldü, 20 Kişi Yaralandı

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir öğrenci de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, kazanın ardından ekiplerin gereken müdahaleyi yaptığını söyledi.

Emlak Kent Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan bir aracın kontrolden çıkarak köprü üzerinden dere yatağına devrildiğini aktaran Yavuz, "Çok üzüntülüyüz, milletimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. 22 kişi maalesef yaralanmıştı. Bir vatandaşımız yolda hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Temennimiz ve dileğimiz, diğer kardeşlerimizin hayati tehlikesinin olmaması." diye konuştu.





















Kaza yerindeki incelemenin ardından servis midibüsü ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.