Kocaeli’de oksijen bahçesi kurdular

Kocaeli Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Engin Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 4 bin dönümün üzerinde alanda üretim yapan birliğe üye 60 kişi, ülke genelinde işlem hacmi 600 milyon dolar olarak belirlenen pazarda söz sahibi olmak istediğini belirtti.

Kocaeli Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Engin Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 4 bin dönümün üzerinde alanda üretim yapan birliğe üye 60 kişi, ülke genelinde işlem hacmi 600 milyon dolar olarak belirlenen pazarda söz sahibi olmak istediğini belirtti.

"Cari açığın oluşması noktasında yıllarca farkında olmadan ithalatçıları sübvanse etmekteydik." diyen Yener, termal havaya sahip, klima etkisi yaratabilecek Kocaeli'de dokunulmamış, bakir kalmış bir alanda üretim sahası kurduklarını ifade etti.

Yener, üyelerinin kişisel üretim sahalarının yanı sıra sanayinin tam ortasında 350 dönümlük bir alanda ortak üretim yapabildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Kocaeli'nin oksijen ihtiyacını karşılayacak fevkalade ürün çeşitliliğimiz mevcut. Bu, 'geleceğe yatırım' demektir, ekosistemin bir parçası olmanın bize vermiş olduğu duygular tarif edilemez. Maddi boyutundan ziyade manevi hazzı daha anlamlı. Üretim sahamızda ülke genelinde yetişebilecek, tropikal iklime ihtiyaç duyanlar hariç, mukavemetli bitkiler yetiştirilmekte. Süs grubunda ağaçlar, meyveler olmakla beraber 500'ün üzerinde bitki çeşitliliği var. Ülke genelinde bu pazarın işlem hacmi 600 milyon dolar olduğu belirlenmiştir. 600 milyon doların yalnızca 100-150 milyon doları iç piyasadan karşılanmakta, diğer kısmının ithalatçılarımızın, işadamlarımızın yurt dışından ürün getirmesiyle karşılandığı görülüyor. Yalova, Samsun, İzmir, Antalya, Sakarya'da önemli üretim alanları mevcut, Kocaeli bu illerle rekabet edebilecek atmosfere sahiptir.''

KOCAELİ'DEN DÜNYA PAZARINA

Üretimlerinin ihracat aşamasına geldiğini dile getiren Yener, 1-2 yıl içinde ihracata başlayabileceklerini ve Kocaeli'nin 2 yıl içinde dünya pazarında yerini alacağını vurguladı.

Yener, dünya rekoltesinin, dünyada sağlanan güzel bitkilerin, ürünlerin çeşitliliğini Türkiye'de de aşağı yukarı sağladıklarına işaret etti.

Üretim alanlarına ilişkin bilgiler veren Yener, şunları kaydetti:

"Sahamızın her metrekaresi dolu sayılır. Doluluk oranımız yaklaşık yüzde 90. Üretim sahamızı İsviçre ile kıyaslarsak, İsviçre'nin bu kadar alanda ülkesine katkı sağladığı miktar yıllık 8,5 milyar dolardır. Bizde 350 dönümde Türkiye'ye getiri sağlayabilecek, üründe çeşitlilik artırabilecek bir grubun içindeyiz, 500 çeşide ulaştık. Altlıklarını, aşılarını, tohumlarını kendimiz yapıyoruz. İşin hem mutfak hem de pazarlama boyutundayız. Dünyada tüm insanlara 6 ay yetecek kadar oksijen üretimi için 38 trilyon dolar gerekirken ağaçlar bunu bedava yapıyor. Sanayi kentinin merkezinde olduğumuz için ağaçlarımız, Kocaeli ve çevresine bedava oksijen dağıtımı yapmaktadır. Bunun bir parçası olmak, gelecek nesillere sağlıklı bir ortam bırakmak bizi ayrıca keyiflendirmektedir."

Yeni projelere de açık olduklarını vurgulayan Yener, dünyadaki tüm türleri toparlayıp üretim ve satışını yapabilecekleri alan kuracaklarını bildirdi.

Yener, dünyada çok güzel yapraksı bitkiler bulunduğunu, renk armonisi oluşturabilecek güzel bir mozaiği gözler önüne serebilecek türleri de yetiştireceklerini belirterek, söz konusu bitkilerin dünyanın birçok noktasından toparlanıp bölgeye nakledileceğini, finansman boyutunun halledildiğini, sadece iklimsel noktada zamanlamayı yapıp naklini beklediklerini sözlerine ekledi.