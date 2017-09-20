Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sakarya ve Kocaeli valiliklerince, orman yangını riskini azaltmak adına 23 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, yazılı açıklamasında, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların ormanlardaki yangın riskini arttırdığını ve bu sebeplerle ülke genelinde çok sayıda orman yangını meydana geldiğini anımsattı.

Sakarya ve Kocaeli dahilindeki tüm ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin 23 Eylül Cumartesi gününe kadar ilgili valiliklerin emirleriyle yasaklandığını belirten Kurşun, şunları kaydetti:

"Ormanlarda şüpheli araç ve şahısların görülmesi halinde Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman dışına çıkarılması ve gerekli durumlarda jandarma-emniyet birimlerinden yardım istenecektir. Mesire alanları haricinde vatandaşların piknik yapmasına müsaade edilmeyecektir. Tarla, bağ-bahçe, fındık alt temizliği ve anız yakılmasının yasak olduğu hususunun cami ve belediye hoparlörleri vasıtası ile halka duyurulması ve yasağa uymayanlar hakkında görevlilerce yasal işlem yapılacaktır."

Kurşun, orman yangınlarıyla mücadelede çalışan tüm iş makineleriyle itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde bulundurulması gerektiğini belirtti.