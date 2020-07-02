banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı

02 Temmuz 2020 Perşembe 23:19

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi İznik yolunda seyreden M.S.K. (35) yönetimindeki 34 UR 8713 plakalı otomobil, Karamürsel Devlet Hastanesi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ters dönen araçtan çıkarak, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek
Kovid-19 ile mücadele Kovid-19 ile mücadele
Gebze'de dördüncü kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk öldü Gebze'de dördüncü kattan düşen 2.5 yaşındaki...
Gebze Darıca sahil yolu metrosu 2023'de hizmete açılcak Gebze Darıca sahil yolu metrosu 2023'de hizmete açılcak
Gebze'de bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı Gebze'de bir evde çıkan yangın kontrol altına...
Gebze şebeke borusu patladı Gebze şebeke borusu patladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulmakta...

Haberi Oku