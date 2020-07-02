Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi İznik yolunda seyreden M.S.K. (35) yönetimindeki 34 UR 8713 plakalı otomobil, Karamürsel Devlet Hastanesi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ters dönen araçtan çıkarak, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
AA