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Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı

Kocaeli'de otoyolda tünel içinde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı

31 Ekim 2019 Perşembe 10:57

Anadolu Otoyolu'nun Korutepe Tünelleri mevkisindeki tatbikata Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri katıldı.

Senaryo gereği otoyolun Ankara istikametinde hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, bu sırada tünel içindeki araçlar alev aldı. 

Tatbikatta, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü araçtan sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İtfaiye ekipleri ise müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Kaza tatbikatlarının önümüzdeki günlerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde tekrarlanacağı öğrenildi.










AA
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