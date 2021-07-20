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Kocaeli'de sahibinin elinden kaçarak uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan düştüğü alanda kesildi

Derince ilçesinde uçuruma yuvarlanan ve itfaiyenin çabasına rağmen çıkarılamayan büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü alanda kesildi.

Kocaeli'de sahibinin elinden kaçarak uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan düştüğü alanda kesildi

20 Temmuz 2021 Salı 23:53

Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerinden Yasin Karadaş ve ailesi tarafından satın alınan büyükbaş hayvan, kesim alanına götürüldüğü sırada kaçtı.

Olay yerine çağrılan kurban yakalama timi, uyuşturucu iğneyle ormanlık alana kaçan büyükbaş hayvanı yakalamaya çalıştı.

İğneyle de durdurulamayan kurbanlık, uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sarp arazide bulunan baygın haldeki büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda halat ve ip yardımıyla müsait yere alınan kurbanlık, sahibinin isteği üzerine burada kesildi.

Karadaş, gazetecilere, olanları anlattı. Hayvanın acı çekmesini istemediklerini belirten Karadaş, itfaiye sayesinde hayvanı kesebildiklerini kaydetti.



AA
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