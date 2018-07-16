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Kocaeli'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu

Kocaeli'nde sahte evrak tanzim ederek sağlık raporu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21

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Alınan bilgiye göre, sahte evrak tanzim ederek para karşılığında heyet ve engelli raporu aldığı değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, daha önce tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte evrak tanzim ederek para karşılığında heyet ve engelli raporu aldığı değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda sağlık kurulu raporu, doktor kaşeleri, ilaç rapor çıktıları, 2 tabanca ile 1 av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirilmişti.




AA
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KocaeliSahte EvrakKocaeli AdliyesiKaçakçılık
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