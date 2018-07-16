Kocaeli'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu

Alınan bilgiye göre, sahte evrak tanzim ederek para karşılığında heyet ve engelli raporu aldığı değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, daha önce tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte evrak tanzim ederek para karşılığında heyet ve engelli raporu aldığı değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda sağlık kurulu raporu, doktor kaşeleri, ilaç rapor çıktıları, 2 tabanca ile 1 av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirilmişti.