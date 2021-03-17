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Kocaeli'de "sanal dolandırıcılık" iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kocaeli'de bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanık, 3 yıl 4 ay hapis ve 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de

17 Mart 2021 Çarşamba 15:00

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan müşteki Tuğkan D, internette gördüğü bir ilan üzerine geçen yıl kasım ayında sigara siparişi verdiğini, kendisine verilen banka hesap numarasına 145 lira yatırmasına rağmen kendisine dönüş yapılmadığını söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce sanık Furkan G'nin ağabeyinin kendisini arayarak kardeşinin pişman olduğunu ve zararının giderileceğini söylediğini aktaran Tuğkan D, henüz zararının giderilmediğini kaydetti.

Mağduriyet yaşamasına rağmen şikayetçi olmadığını dile getiren Tuğkan D, davaya katılma talebi bulunmadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, üzerine atılı suçu işlediği anlaşılan sanığın, "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu uyarınca kamu adına cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanık Furkan G'ye, 3 yıl 4 ay hapis ve 12 gün karşılığı 240 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.



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