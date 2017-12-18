BD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto için Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda "Seninleyiz Kudüs" mitingi düzenlendi.

Mitingde konuşan Erbakan, Kocaeli'de Erbakan Vakfı öncülüğünde ve tüm Kudüs sevdalısı sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile miting düzenlediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiğini hatırlatan Erbakan, bu hadsiz ve küstah adım karşısında mutlaka fiili adımların atılarak, yaptırımların ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, "Gün; namusumuza, Mescid-i Aksamıza ve Kudüsümüze sahip çıkma günüdür. Gün, ümmet olarak, İslam alemi olarak ve Türk milleti olarak kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür." diye konuştu.

- "Alsın Amerika o çok sevdiği İsrail'i başına çalsın"

"Amerika, İsrail'i bu kadar çok seviyorsa, alsın Alaska'ya taşısın" demek için toplandıklarını dile getiren Erbakan, "Ey Amerikan yönetimi, ey İsrail, ey dünya siyonizmi, ey zalimler... Kendinize gelin. '21. asrın Selahaddin Eyyübileri olarak buradayız' diye haykırmak için toplandık. 'Bizler 21. asrın Abdülhamidleri olarak buradayız' demek için toplandık. Ne mutlu Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkanlara, ne mutlu dünya siyonizmine karşı dik duranlara.

Biz çok iyi biliyoruz ki bu iş Kudüs ile bitmiyor. Arkasından sıra Mescid-i Aksa'nın yıkılıp, yerine Süleyman mabedinin inşa edilmesi ve bununla birlikte Suriye, Irak ve Türkiye'nin de önemli bir kısmının yutularak, büyük İsrail'in kurulmasına geliyor, Allah muhafaza. Bugün Filistin'i, Kudüs'ü yutan bu canavarın, bundan sonraki hedefi Türkiye'yi, İran'ı ve bölgedeki diğer Müslüman ülkeleri de yutarak, büyük İsrail'e ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Kudüs'ün doğu veya batı diye bölünmesine karşı olduklarını belirterek, "Bölgeyi 70 senedir kana bulayan bu çıban başı ve kanserli hücre İsrail'in bu bölgeden kaldırılıp atılması lazım. Alaska'ya mı gider, Amerika'nın başka bir eyaletine mi gider, nereye gidiyorsa gitsin. Alsın Amerika o çok sevdiği İsrail'i başına çalsın." diye konuştu.

Necmettin Erbakan'ın, başbakanlığı döneminde, İslam birliğinin ilk adımı olan D-8'i kurduğunu anımsatan Erbakan, "D-8 projesi, büyük İsrail planının kalbine hançer saplamak demek. Eğer D-8 projesine gerektiği gibi sahip çıkılabilseydi bugün Amerika ve İsrail bu şımarıklığı yapamaz ve haddini bilmek zorunda kalırdı. Kudüs'ün gerçek manada kurtulabilmesi için önce İslam birliği, Müslümanların birliği tesis edilmeli. 60 Müslüman ülke bir araya getirilerek D-60 projesi hayata geçirilecek ve böylece Amerika'nın, İsrail'in ve siyonizmin karşısına 2 milyarlık İslam aleminin ortak gücüyle çıkılacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kudüs'te barış, Filistin devleti olmadan mümkün olmaz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Kudüs'ün İsrail'in başkenti değil, İsrail'in zulümle, zorbalıkla, kanla, gözyaşıyla girdiği bir şehir olduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının büyük bir haksızlık olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in kararlarını hiç sayma anlamına geldiğini dile getiren Mustafa, "Amerika'ya şunu söylemek istiyorum; Kudüs'te barış, Filistin devleti olmadan mümkün olmaz, Filistin devleti de başkenti Kudüs olmadan mümkün olmaz." dedi.

Şu anda bu sıkıntılı sürecin 100'üncü yılını yaşadıklarına işaret eden Mustafa, "100 senelik bir direniş, 100 senelik bir sabır, 100 senelik bir mücadele bu. Biz Filistin toprağı için Kudüs'ün taşı için bu mücadeleyi bir 100 yıl daha sürdürmeye öteden beri hazırız. Filistin'in bir karış toprağını, Kudüs'ün küçücük bir taşını taviz vererek elden çıkarmayı düşünen bizden değildir." ifadelerini kullandı.

Mustafa, ayrıca Filistin'e verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet yetkilileri ve Türk halkına teşekkür etti.

- "Türkiye'nin de desteği ile Kudüs Müslümanların olacaktır"

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan ise Kudüs'ün, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için muhafaza ettiği bir şehir olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'a seslenen Hamdan, "Senin haçlı ataların Kudüs'ü 88 sene işgal etti. Ama sonunda Selahaddin Eyyubi'nin ordusuna boyun eğip çıktılar. İşgalci siyonistler 88 sene de kalamayacak. Bugün Filistinliler işgale karşı hep birlikte omuz omuza mücadele etmektedir. İnşallah Türkiye'nin de desteği ile Kudüs tekrar Müslümanların olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "25 yıldan beri Filistinliler için konser veriyorum"

Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet de Fransız bir sanatçı olarak 25 yıldan beri Filistinliler için konser verdiğini, Avrupa'da siyonizme karşı mücadele ettiğini kaydetti.

Necmettin Erbakan'ın 30 yıl önce Türk halkını uyandırdığını vurgulayan Blet, "Siz siyonizmin ne kadar acı bir kanser olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir kansere kuvvetli bir kemoterapi lazım. Siyonizme karşı kazanabilmek için beraber olmamız gerekiyor. Amerika ve İsrail'e karşı en sert boykotu organize edelim." diye konuştu.

Blet, şu anda şeytana karşı savaştıklarının altını çizerek, "Kazanabilmek için Kudüs için Filistin için hepimiz beraber siyonistlere 'Kudüs'ten defol git' diye bağırmamız lazım. Ben Türklerle gurur duyuyorum, en son umudumuz siz Türkler... Sizi çok seviyorum, inşallah beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.

- Mitingden notlar



Mitinge, Hak-İş, Memur-Sen, Hizmet-İş Sendikası, Eğitim Bir-Sen, Kamu-Sen, Türk Sağlık-Sen, Çelik-İş Sendikası, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Ticaret Odası ve ÖNDER başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun başkanları, temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, katılımcılar İzmit Milli İrade Meydanı'nı doldurdu.

Filistin'e destek mesajları içeren atkılar takan, Kelime-i Tevhid yazılı bayrakları taşıyan birçok vatandaş, sık sık tekbir getirerek "Hamas'a selam direnişe devam", "Kocaeli'den Gazze'ye direnişe bin selam", "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El-Aksa" sloganları attı. Katılımcılar, ayrıca İslam ülkelerinin bayraklarını da taşıdı.

Alana kurulan dev platformda Kubbet'üs Sahra figürü, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid ve Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübi'nin dev portreleri ile Filistin ve Türk bayrağı yerleştirildi.

Konuşmaların ardından, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç'in Kudüs için yapılan duasıyla miting sona erdi.