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Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

Kirazpınar Mahallesi'ndeki tır parkında Sırbistan uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) ağzından kan geldiğini ve hareketsiz şekilde yattığını fark eden meslektaşı, durumu tır parkı görevlilerine bildirdi.

Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

22 Mart 2021 Pazartesi 14:44

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.

Zeljko'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


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