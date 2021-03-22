Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.
Zeljko'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kirazpınar Mahallesi'ndeki tır parkında Sırbistan uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) ağzından kan geldiğini ve hareketsiz şekilde yattığını fark eden meslektaşı, durumu tır parkı görevlilerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.
Zeljko'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.